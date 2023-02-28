Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Иван Ступак.

"Российские власти себя защищают - они же поставили на здании ЗРК "Панцирь", три системы. На остальных им плевать, это 100%. Без привязки к тому, кто запускает беспилотники на территорию РФ. Я тоже видел этот БПЛА в Подмосковье, 20 кг взрывчатки – серьезно. Пока я это воспринимаю, как исключительно тестовый режим. В этом режиме запускают – что-то долетит, супер. Не долетело - следующий будет более совершенный. Возможно, тестируют, на какое расстояние беспилотник может беспрерывно лететь, и его не заметит российская ПВО, и сколько нужно топлива, чтобы обозначить на карте, до какой точки долетит. Потом можно планировать дальнейший "хлопок" на территории РФ", - считает он.