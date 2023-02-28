Беспилотники на территорию РФ пока запускают в тестовом режиме, – военный эксперт Ступак
Запуск беспилотников в Россию тестовый - проверяется российская противовоздушная оборона и возможности БПЛА, чтобы корректировать работу
Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Иван Ступак.
"Российские власти себя защищают - они же поставили на здании ЗРК "Панцирь", три системы. На остальных им плевать, это 100%. Без привязки к тому, кто запускает беспилотники на территорию РФ. Я тоже видел этот БПЛА в Подмосковье, 20 кг взрывчатки – серьезно. Пока я это воспринимаю, как исключительно тестовый режим. В этом режиме запускают – что-то долетит, супер. Не долетело - следующий будет более совершенный. Возможно, тестируют, на какое расстояние беспилотник может беспрерывно лететь, и его не заметит российская ПВО, и сколько нужно топлива, чтобы обозначить на карте, до какой точки долетит. Потом можно планировать дальнейший "хлопок" на территории РФ", - считает он.
- В ночь на 28 февраля в России в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе Роснефти, местные жители жаловались на взрывы.
- Утром 28 февраля в ряде регионов России эфир телеканалов и радиостанций был прерван сообщением об угрозе ракетного удара.
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- Также 28 февраля в российской Республике Адыгея заявили о падении неизвестного летательного аппарата, который минобороны России позже назвало украинским беспилотником.
- 28 февраля в Московской области в России в 10 метрах от объекта Газпрома упал беспилотник якобы украинского производства.
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