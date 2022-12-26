Об этом сообщило корейское агентство Yonhap.

Северокорейские дроны без разрешения пересекли границу с Южной Кореей в понедельник, 26 декабря. В ответ Южная Корея подняла истребители, вертолеты, а также использовала другие средства для их ликвидации.

По словам официального представителя Объединенного комитета начальников штабов, в 10:25 южные военные обнаружили многочисленные "неопознанные объекты", вероятно, беспилотные летательные аппараты в приграничных районах провинции Кенги.

Из-за обнаруженных беспилотников также были временно прекращены гражданские авиарейсы. Южная Корея объявила предупредительное сообщение, произвела предупредительный выстрел и подняла истребители, ударные вертолеты и другие военные самолеты, чтобы устранить дроны.

Кроме того, корейские военные привлекли легкий штурмовик KA-1, но по неизвестной причине он разбился в округе Хоэнсон, примерно в 140 километрах к востоку от Сеула, в 11:39 утра. Оба пилота спаслись.

Беспилотники КНДР, нарушающие воздушное пространство Южной Кореи, вызывают все большее беспокойство Сеула в смысле безопасности, поскольку их могут использовать для шпионских операций, а также для потенциальных нападений.

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия в сторону своих восточных вод в пятницу, 23 декабря

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