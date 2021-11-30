Беспилотники, боеприпасы и более 3 тыс. тонн горючего: коккупанты усиливают войска на Донбассе, - разведка
В ноябре командование Вооруженных сил России укрепляло позиции войск на временно оккупированном Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
По информации разведчиков, с территории Российской Федерации кафиры скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и другое имущество военного назначения.
Кроме того, российские оккупационные войска готовят к зиме и модернизируют технику.
Как сообщает разведка, в течение ноября в подразделения российских наемников вернули по модернизации очередную партию боевых машин. Кроме того, им доставили более 3 тыс. тонн горючего, запасы смазочных масел и технических жидкостей.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения.
- 23 ноября Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия начала масштабную командно-штабную учебу с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций в ОРДЛО.
- Позже разведка сообщила , что на оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ.
- Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического союза на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.
- 29 ноября разведка сообщила , что Россия направила в ОРДЛО диверсионные и саперные подразделения.
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