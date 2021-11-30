Беспилотники, боеприпасы и более 3 тыс. тонн горючего: коккупанты усиливают войска на Донбассе, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

По информации разведчиков, с территории Российской Федерации кафиры скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и другое имущество военного назначения.

Кроме того, российские оккупационные войска готовят к зиме и модернизируют технику.



Как сообщает разведка, в течение ноября в подразделения российских наемников вернули по модернизации очередную партию боевых машин. Кроме того, им доставили более 3 тыс. тонн горючего, запасы смазочных масел и технических жидкостей.