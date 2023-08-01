Об этом сообщает ТАСС.

Госагенство сначала информировало о работе ПВО по дронам в Подмосковье, а впоследствии сообщило о попадании в один из небоскребов Москва-Сити.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В соцсетях пишут о том, что в башню попали два дрона.

Один из телеграмм-каналов разместил видео, казалось бы, прилета в небоскреб изнутри.

Фото последствий попадания беспилотника в башню московского Сити.

РосСМИ сообщают, что у башни был пожар. В результате взрыва были уничтожены окна, площадью 150 квадратных метров. По предварительным данным местных властей пострадавших нет.

Также стало известно, что на время была приостановлена работа аэропорта "Внуково". Рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.

В минобороны РФ заявляют , что к атаке причастна Украина:

"Киев совершил атаку беспилотниками на объекты в Москве и Подмосковье. Два из них уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Москвы-Сити".

Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ уточнил, что БПЛА попал на 21-й этаж башни IQ, где расположено министерство экономического развития. Соседнюю башню сильно порубило осколками.