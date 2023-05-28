Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Утром воскресенья, 28 мая, неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Об этом сообщают российские СМИ.
По информации источника, российская ПВО сбила все БПЛА, атаковавшие Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Часть обломков БПЛА упала на территорию завода. Инфраструктура вроде бы не пострадала.
- Утром пятницы, 26 мая, в Краснодаре прогремели взрывы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное