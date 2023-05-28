Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Об этом сообщают российские СМИ.

По информации источника, российская ПВО сбила все БПЛА, атаковавшие Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Часть обломков БПЛА упала на территорию завода. Инфраструктура вроде бы не пострадала.