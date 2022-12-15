Беспилотник РФ пытался атаковать пограничников Николаевщины
Вражеский беспилотный летательный аппарат стремился попасть в морских пограничников на Николаевщине
Об этом сообщила ГНСУ в телеграммах.
Беспилотный летательный аппарат войск РФ пытался атаковать катер николаевских морских пограничников.
Отмечается, что защитники Украины обезвредили его.
"Смертоносный дрон не долетел до катера, ведь экипаж обезвредил его меткой стрельбой", - говорится в тексте пресс-службы.
- Напомним, в Министерстве внутренних дел дали советы украинцам, как распознать "шахеды" и действовать при их обнаружении.
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