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Беспилотник РФ атаковал автомашину шведских журналистов на Запорожье, МИД Украины отреагировало

20 сентября, 2023 среда
16:16
Война с Россией

Во вторник, 19 сентября, российские оккупанты атаковали автомобиль съемочной группы шведского телеканала TV4 в Запорожской области с беспилотника. В Министерстве иностранных дел Украины осудили действия РФ и назвали это военным преступлением против журналистов

Об этом сообщает TV4.

Отмечается, что россияне атаковали медийщиков из Швеции утром вторника, 19 сентября. Во время атаки РФ в машине находились репортер Иоганн Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек.

Сообщается, что они не пострадали, потому что вышли из машины до момента удара.

"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверцу нашего авто, к счастью, в машине никого не было", - отметил журналист.

В то же время в результате удара ранения получили украинский продюсер Александр Павлов, а также два украинских полицейских. Автомобиль и оборудование съемочной группы были полностью уничтожены.

Как отметили на канале, иностранные журналисты планировали снимать материал об украинском контрнаступлении. Поездка в Запорожскую область была согласована с полицией. Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности, а корреспондент Иоганн Фредрикссон уже более 30 лет освещает события из горячих точек.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отреагировал на инцидент, назвав его "жутким".

"Это подчеркивает, что война постоянно затрагивает людей, абсолютно гражданских, которые находятся там по другим причинам. Я предполагаю, что будет очень тщательно расследовано, что за этим стоит", - сказал он.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал атаку россиян на шведских журналистов. Он заявил, что Украина осуждает действия России.

"У всех были четкие обозначения PRESS. Это еще одно военное преступление России против журналистов", - написал он.

  • Также в результате российского ракетного удара по Краматорску 27 июня получили ранения три гражданина Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес.
Украина
Россия
журналисты
Швеция
безпілотник
Запорожская область
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