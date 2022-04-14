Беспилотник, разбившийся месяц назад в Хорватии, нес авиабомбу и был советского производства, - прокуратура Загреба о первых результатах расследования

Об этом сообщает общественный вещатель страны "HRT".



"Через больше месяца поступили результаты предварительных опросов. Подтвердилось - вооруженный советский военный беспилотник", - говорится в сообщении.



Начальник отдела мониторинга и управления правильностью класса V командования поддержки CAF майор Миле Томич заявил, что на месте падения беспилотника были найдены остатки авиабомбы OFAB 100-120 и зажигалки AVU-ET 350F.



При этом в Центре криминалистических расследований говорят, что следов военной взрывчатки в дроне нет.



"Несомненно, что взрыв самолета после его удара о землю вызвал взрыв в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, состоящего из корпуса бомбы с зажигалкой 350 F и взрывчатого вещества, не принадлежащего к группе традиционных военных или коммерческих взрывчатых веществ", - рассказала главная эксперт из пожаров и взрывчатки Центра судебной экспертизы "Иван Вучетич" Ивана Бачич.



Сообщается, что причиной крушения беспилотника стало повреждение механической связи между ним и парашютом.



Событие квалифицировали как тяжкое преступление. Обстоятельства катастрофы, а также то, кто запустил космический корабль, все еще выясняются.



Материальный ущерб, нанесенный падением, оценивается в 600 тыс. кун (2,5 млн грн).

Напомним, 10 марта поздно вечером в районе студенческого общежития имени Стипана Радича в Загребе упал неизвестный объект. На сделанных с места происшествия фотографиях была видна образовавшаяся от взрыва воронка шириной около трех метров и глубиной около метра.

Позже стало известно, что в столице Хорватии разбился беспилотник, который, по словам генсека НАТО, не имел вооружения и сбился с курса.

Также около месяца назад дрон, оказавшийся российским беспилотником "Орлан-10", упал в Румынии. Это модель, используемая для сбора разведывательных данных и определения целей.