Беспилотник, разбившийся месяц назад в Хорватии, нес авиабомбу и был советского производства, - прокуратура Загреба о первых результатах расследования
Государственная прокуратура Загреба обнародовала результаты проведенных расследований падения беспилотника в Загребе больше месяца назад
Об этом сообщает общественный вещатель страны "HRT".
"Через больше месяца поступили результаты предварительных опросов. Подтвердилось - вооруженный советский военный беспилотник", - говорится в сообщении.
Начальник отдела мониторинга и управления правильностью класса V командования поддержки CAF майор Миле Томич заявил, что на месте падения беспилотника были найдены остатки авиабомбы OFAB 100-120 и зажигалки AVU-ET 350F.
При этом в Центре криминалистических расследований говорят, что следов военной взрывчатки в дроне нет.
"Несомненно, что взрыв самолета после его удара о землю вызвал взрыв в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, состоящего из корпуса бомбы с зажигалкой 350 F и взрывчатого вещества, не принадлежащего к группе традиционных военных или коммерческих взрывчатых веществ", - рассказала главная эксперт из пожаров и взрывчатки Центра судебной экспертизы "Иван Вучетич" Ивана Бачич.
Сообщается, что причиной крушения беспилотника стало повреждение механической связи между ним и парашютом.
Событие квалифицировали как тяжкое преступление. Обстоятельства катастрофы, а также то, кто запустил космический корабль, все еще выясняются.
Материальный ущерб, нанесенный падением, оценивается в 600 тыс. кун (2,5 млн грн).
- Напомним, 10 марта поздно вечером в районе студенческого общежития имени Стипана Радича в Загребе упал неизвестный объект. На сделанных с места происшествия фотографиях была видна образовавшаяся от взрыва воронка шириной около трех метров и глубиной около метра.
- Позже стало известно, что в столице Хорватии разбился беспилотник, который, по словам генсека НАТО, не имел вооружения и сбился с курса.
- Также около месяца назад дрон, оказавшийся российским беспилотником "Орлан-10", упал в Румынии. Это модель, используемая для сбора разведывательных данных и определения целей.
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