Беспилотник "Бобер": украинские "шахеды", с которыми не может справиться московское ПВО, технические характеристики и применение

Эспрессо рассказывает о том, как создавали украинский дрон, как он работает и где на территории РФ его уже применяли.

Что такое БпЛА "Бобер" и как он выглядит

"Бобер" - украинский боражирующий боеприпас большой дальности, производства концерна "Укроборонпром". Первые свидетельства о дроне появились в 2022 году, когда блогер Игорь Лаченков объявил совместный сбор с благотворительным фондом "Говор Хелп" на ударные БпЛА украинского производства для Главного управления разведки.

"Бобер" построен по аэродинамической схеме утки. Благодаря этой схеме дрон легко меняет высоту и хорошо маневрирует в воздухе, что повышает его шансы обойти вражескую противовоздушную оборону.

Польский портал Defence24 называет "Бобров" "украинскими шахедами".

"Мы мало знаем о самом планере, но по звуку двигателя можно предположить, что это блок сгорания, издающий характерный грохот. Поэтому их можно назвать эквивалентами иранских шахедов, которые до сих пор массово использовались россиянами для нападений на украинские города с целью распространения террора", – писали польские обозреватели в августе 2023 года.

Характерный "мопедный" звук беспилотник издает, потому что, как и Shahed, летает благодаря двигателю внутреннего сгорания, расположенному в задней части фюзеляжа. Кроме того, "Бобер" является дроном-камикадзе, то есть беспилотником одноразового использования.

Впервые фото аппарата Ланченков продемонстрировал 1 мая 2023 года, отметив, что к тому времени "враг уже понес большие потери из-за появления этих БПЛА". Подробные фото впервые были опубликованы в июле волонтерами Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко.

фото:twitter

Кстати, подробные фото и видео Притула и Стерненко обнародовали только после того, как публичные фото дрона были размещены чиновниками. 25 июля БПЛА "Бобер" демонстрировали в Киеве на форуме, где премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что производителям беспилотников выделено 40 млрд гривен.

Как работает беспилотник "Бобер"

Обозреватели Defense Express считают украинский дрон-камикадзе заслуживает внимания прежде всего из-за прагматических решений при его разработке. Например, при запуске дрона можно обойтись без катапульты или ракетного ускорителя, вместо этого используют взлетно-посадочную полосу. Полоса, как обязательное условие, может быть и недостатком беспилотника, однако эксперты обращают внимание, что в аналогичные иранские дроны можно запускать с крыши автомобиля, если она разгонится до взлетной скорости дрона.

"Очень плавные обводы корпуса, тем более карбоновый, а также малоразмерность объекта позволяют говорить о малой эффективной площади рассеяния, что делает этот дрон достаточно трудным для обнаружения радиолокационными станциями", – пишет Defense Express.

Скорее всего, система навигации имеет не только спутниковую систему, но и инерциальную. Это, отмечают военные обозреватели, говорит приемник воздушного давления, позволяющий измерять скорость и высоту полета дрона. Такая система позволяет снизить эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы, ведь дрон продолжит двигаться по заданному маршруту и без спутниковой навигации. Правда, тогда может снизиться точность удара.

Тактико-технические характеристики

Длина – 2,5 м,

Размах крыльев – 2,5 м,

Масса пустого – 150 кг,

Боевая часть – 20 кг,

Дальность полета – 1000 км,

Максимальное время полета – 7 час.,

Максимальная скорость – 200 км/ч.,

Применение украинских БпЛА "Бобер"

Впервые беспилотник "Бобер" был зафиксирован в Тульской области в марте этого года. Этот тип БПЛА также использовался для удара по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу под Краснодаром в начале мая.

30 мая "Бобры" нанесли удары по Москве и Подмосковью. По свидетельствам очевидцев, юго-западную часть российской столицы атаковали около трех десятков дронов, в то время как минобороны РФ уверяло, что их было всего 8. Российское ведомство отмечало, что атаку совершили "беспилотные летательные аппараты самолетного типа".

24 июля "бобры" заметили в атаке, где было повреждено здание, которое впоследствии идентифицировали как один из объектов главного управления российского генштаба. 30 июля один из беспилотников поразил 10 этаж комплекса офисных построек "IQ-квартал", где размещены офисы минцифры РФ.

В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву. Стало известно о закрытии всех аэропортов в Московской области и введении плана "Ковер" с запретом на вылет и посадку самолетов. Его применяют в случаях обнаружения в небе неизвестных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность полетам авиации.

Очевидно, речь идет о дрон-камикадзе "Бобер", поскольку обнародованные видео демонстрируют, что один из беспилотников с характерной нестреловидной носовой частью типа "утка" с силовой установкой, приводящей в движение толкающий винт сзади.

Самая масштабная атака украинскими беспилотниками, в том числе "бобрами" произошла 30 августа. Украинские дроны нанесли удары по временно оккупированному Севастополю, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областям. Атака по аэродрому в Пскове в 700 километрах от границы Украины позволяет предполагать, что использовались именно БПЛА "Бобер", писал портал "Милитарный".

Как украинские дроны "Бобер" влияют на войну против рашистов

Обозреватели польского военного портала Defence24 отмечают, что эффективные удары "Бобров" по Москве перечеркнули все заверения или даже демонстрационные видео рашистов об эффективности систем вроде Панцирь-С1, подтвердив, что российская ПВО недостаточно надежна.

То, что российская ПВО, которая оказалась неспособна отбивать атаки беспилотников на Москву, отмечают и в Defense Express. И это даже несмотря на то, что армия РФ еще в начале 2023 года демонстративно разместила зенитные средства прямо в пределах Москвы. В частности, комплексы "Панцирь" на правительственных зданиях и ЗРК С-400 в жилых кварталах в окрестностях. Вероятно, российское военное командование не решается давать команду начинать стрельбу по беспилотникам, которые удалось обнаружить уже над городом, тогда как "Бобры" регулярно прорываются через эшелонированные заграждения ПВО в центр российской столицы. Зато средства радиоэлектронной борьбы оказываются неэффективными.

Стоит также отметить, насколько весомый ущерб наносят БПЛА "Бобер" врагу. Так главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо рассказал , что после ударов дронами по аэропорту Пскова в августе было выведено из строя 5,5% от общего количества самолетов Ил-76 в РФ – уничтожены 4 таких самолета, еще 3 получили критические повреждения.

"Этот самолет является основой для военно-транспортной авиации РФ и используется не только в воздушно-десантных войсках России. Во время стандартной эксплуатации он перевозит военные грузы. Россияне пытаются перевозить этим самолетом собственные высокотехнологичные изделия. В прошлом году россияне отчитывались о рекордном производстве Ил-76 в количестве 5 единиц в год. То есть Украина ударом дронами смогла перечеркнуть работу предприятия по производству Ил-76 за год", – отметил Катков.

В общем, общий тайный проект Главного управления разведки, фонда "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова Black Box, по состоянию на 5 июня, нанес россиянам ущерб более чем на 700 миллионов долларов, заявила пресс-служба ГУР. Одним из четырех беспилотников, созданием которых занимался проект, именно "Бобер".

Портал "Милитарный" посчитал, что за $700 млн страна-агрессор могла бы приобрести 19 истребителей-бомбардировщиков Су-34 или три корвета проекта 20380 типа "Стерегущий".

"Украинское общество своими руками создало "оружие мести", которое может поражать объекты противника на расстоянии свыше 400 километров от границ Украины. Небольшие размеры, тихий ход и малая высота полета позволяют этим беспилотникам проходить незамеченными через ПВО противника, а пораженные ими объекты стократно компенсируют их стоимость", – пишет "Милитарный".

Что касается стоимости беспилотника, то в июле 2023 года Благотворительный фонд Сергея Притулы заказал 50 беспилотников "Бобер" за 200 млн гривен (около 5,4 млн долларов США). Таким образом, один дрон стоит около 108 тысяч долларов США (около 4 млн грн).

Сам Притула, представляя фотоматериалы дрона-камикадзе "Бобер", сопровождал их следующими словами:

"Москвичи! Содрогайтесь от сирен. Ходите в бомбоубежища. Наблюдайте за тем, как прилетает в стратегические объекты. Бодрствуйте от работы ПВО. Ходите на похороны близких. А параллельно не устайте искать ответ на вопрос: "За что?!".