Беспилотник Bayraktar с украинским двигателем установил рекорд по высоте полета среди турецких летательных аппаратов
Беспилотник, произведенный турецкой компанией Bayraktar и оснащенный двигателем украинского производства, достиг наибольшей высоты, на которую когда-либо поднимались летательные аппараты турецкого производства
Об этом сообщает информагентство DHA .
"БПЛА Akinci достиг высоты 38 039 футов (11 594 метров). Такая высота в небе впервые достигнута самолетом национальной разработки", - говорится в сообщении.
Во время этого полета беспилотник Akinci Bayraktar пробыл в воздухе 25 часов 46 минут, преодолев расстояние 7 507 км.
Akinci совершил первый рейс 6 декабря 2019 года. По состоянию на 8 июля 2021 года он налетал всего 347 часов 28 минут во время 870 испытательных и учебных полетов.
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