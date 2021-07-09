Беспилотник Bayraktar с украинским двигателем установил рекорд по высоте полета среди турецких летательных аппаратов

Об этом сообщает информагентство DHA .



"БПЛА Akinci достиг высоты 38 039 футов (11 594 метров). Такая высота в небе впервые достигнута самолетом национальной разработки", - говорится в сообщении.



Во время этого полета беспилотник Akinci Bayraktar пробыл в воздухе 25 часов 46 минут, преодолев расстояние 7 507 км.



Akinci совершил первый рейс 6 декабря 2019 года. По состоянию на 8 июля 2021 года он налетал всего 347 часов 28 минут во время 870 испытательных и учебных полетов.

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