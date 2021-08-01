Беспилотник атаковал танкер возле побережья Омана, есть погибшие

Об этом сообщает Радио Свобода .

О гибели двух человек в результате атаки беспилотника на танкер, которым управляет компания из Израиля, заявили Военно-морские силы США.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что инцидент заслуживает жесткого ответа и назвал Иран экспортером терроризма, разрушения и нестабильности.

В то же время, Тегеран свою причастность к нападению отрицает.

"Такими обвинениями Израиль целью отвлечь внимание от фактов, они - безосновательны", - сказал представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

ВМС США сообщили, что авианосец USS Ronald Reagan и эсминец USS Mitscher сопровождают танкер Mercer Street, идущий под флагом Либерии и принадлежит Японии, в безопасный порт.

Руководит танкером лондонская компания Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Еяла Офера.

Танкер Mercer Street без груза двигался из Дар-эс-Саламу в Танзании в Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, когда был атакован. Государственное информационное агентство Омана заявило, что нападение произошло за пределами его территориальных вод.

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