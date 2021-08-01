Беспилотник атаковал танкер возле побережья Омана, есть погибшие
В результате атаки дрона на танкер возле побережья Омана погибли два человека
Об этом сообщает Радио Свобода .
О гибели двух человек в результате атаки беспилотника на танкер, которым управляет компания из Израиля, заявили Военно-морские силы США.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что инцидент заслуживает жесткого ответа и назвал Иран экспортером терроризма, разрушения и нестабильности.
В то же время, Тегеран свою причастность к нападению отрицает.
"Такими обвинениями Израиль целью отвлечь внимание от фактов, они - безосновательны", - сказал представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
ВМС США сообщили, что авианосец USS Ronald Reagan и эсминец USS Mitscher сопровождают танкер Mercer Street, идущий под флагом Либерии и принадлежит Японии, в безопасный порт.
Руководит танкером лондонская компания Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Еяла Офера.
Танкер Mercer Street без груза двигался из Дар-эс-Саламу в Танзании в Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, когда был атакован. Государственное информационное агентство Омана заявило, что нападение произошло за пределами его территориальных вод.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное