"Бесконечное и очень опасное": Путин о вступлении Украины в НАТО и расширении Альянса на восток
Президент РФ Владимир Путин при обсуждении гарантий безопасности с главой МИД России Сергеем Лавровым назвал очень опасным расширение НАТО на Восток
Об этом свидетельствует трансляция их переговоров.
"Наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответы на наши беспокойства, связаны с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза включительно с Украиной", - сказал Владимир Путин.
- Напомним, ранее Россия потребовала прекращения поставок Западом в Украину вооружений, возвращения уже предоставленного оружия, вывода западных военных инструкторов и прекращения совместных учений ВСУ и стран НАТО. .
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