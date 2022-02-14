"Бесконечное и очень опасное": Путин о вступлении Украины в НАТО и расширении Альянса на восток

Об этом свидетельствует трансляция их переговоров.



"Наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответы на наши беспокойства, связаны с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза включительно с Украиной", - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее Россия потребовала прекращения поставок Западом в Украину вооружений, возвращения уже предоставленного оружия, вывода западных военных инструкторов и прекращения совместных учений ВСУ и стран НАТО. .

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