"Бешеных собак невозможно вылечить. Их следует убить", - Чубаров о Путине
Международное сообщество должно позаботиться о том, чтобы не допустить применения главой РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. Самого же Путина следует "устранить"
С таким заявлением глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выступил в интервью Радио Свобода.
"По ядерному оружию. Если поддаться на этот шантаж, возникает вопрос: а какими будут следующие ультиматумы, на которые мир должен поддаться, чтобы избежать ядерной войны? В том и ответственность международного сообщества, чтобы никому никогда не хотелось шантажировать мир ядерным оружием. И начинать это надо из Москвы и из Путина. Оно должно найти механизмы, чтобы предотвратить такое нападение, если эта бешеная собака отвяжется. Ну и подумать, как устранить эту бешеную собаку", - отметил политик.
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Персонально Владимира Путина и его политический режим глава Меджлиса сравнивает с "бешеными собаками".
"Бешеных собак невозможно вылечить. Их следует убить, чтобы они не заразили других, в том числе людей. Со стороны России и Путина перейдены все возможные линии, и возвращение лица уже невозможно", - подчеркнул Рефат Чубаров.
- Как уже сообщалось, уничтожение Керченского моста Рефат Чубаров называет "военной необходимостью" .
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