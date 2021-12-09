Беседа Байдена и Зеленского: Ермак назвал темы, которые обсудили лидеры США и Украины
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал темы разговора между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским
Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на 1+1, передаёт Еспрессо.TV.
"Наш президент поднимал вопросы и "Северного потока-2" ,и относительно предупреждений, которые мы получали в последнее время от наших коллег, которые возникли не только из угрозы вторжения и экскалации на наших границах, а также из-за внутренней дестабилизации. Также президент Байден поздравил президента Зеленского с прогрессом реформ. Особенно это касается и судебной ветви власти", - сказал Ермак.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину. Путин во время разговора с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".
- 9 декабря президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели переговоры.
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