Беседа Байдена и Зеленского: Ермак назвал темы, которые обсудили лидеры США и Украины

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на 1+1, передаёт Еспрессо.TV.



"Наш президент поднимал вопросы и "Северного потока-2" ,и относительно предупреждений, которые мы получали в последнее время от наших коллег, которые возникли не только из угрозы вторжения и экскалации на наших границах, а также из-за внутренней дестабилизации. Также президент Байден поздравил президента Зеленского с прогрессом реформ. Особенно это касается и судебной ветви власти", - сказал Ермак.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину. Путин во время разговора с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории" и попытке "переложить ответственность на плечи России".

9 декабря президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели переговоры.