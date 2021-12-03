Беседа Байдена и Путина может состояться 7 декабря, планируется обсудить тему Украины, - СМИ

Об этом сообщило российское издание Коммерсант со ссылкой на собственные источники.



"По данным "Ъ", их беседа (вероятно, по видеоконференцсвязи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - пишет Коммерсантъ.



Издание отмечает, что во время разговора предполагается обсудить военную эскалацию Россией ситуации на границах Украины.



Во время заседания ОБСЕ в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров провели двустороннюю встречу, перед которой Блинкен заявил, что "агрессивные планы России по Украине вызывают беспокойство не только в США, но очень у многих в Европе".



"Если Россия решит продлить конфронтацию, это будет иметь последствия", - подчеркнул Блинкен.



Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет "никаких конфликтов", добавил, что "следующее продвижение НАТО на восток будет однозначно затрагивать коренные интересы безопасности России".

Напомним, ранее Владимир Путин потребовал юридических гарантий от президента США по поводу нерасширения Североатлантического альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года.

2 декабря Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях" в случае вторжения РФ в Украину.

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