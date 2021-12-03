Беседа Байдена и Путина может состояться 7 декабря, планируется обсудить тему Украины, - СМИ
Разговор президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 7 декабря 2021 года
Об этом сообщило российское издание Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
"По данным "Ъ", их беседа (вероятно, по видеоконференцсвязи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - пишет Коммерсантъ.
Издание отмечает, что во время разговора предполагается обсудить военную эскалацию Россией ситуации на границах Украины.
Во время заседания ОБСЕ в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров провели двустороннюю встречу, перед которой Блинкен заявил, что "агрессивные планы России по Украине вызывают беспокойство не только в США, но очень у многих в Европе".
"Если Россия решит продлить конфронтацию, это будет иметь последствия", - подчеркнул Блинкен.
Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет "никаких конфликтов", добавил, что "следующее продвижение НАТО на восток будет однозначно затрагивать коренные интересы безопасности России".
- Напомним, ранее Владимир Путин потребовал юридических гарантий от президента США по поводу нерасширения Североатлантического альянса.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия планирует широкомасштабную военную операцию против Украины по сценарию 2014 года.
- 2 декабря Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях" в случае вторжения РФ в Украину.
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