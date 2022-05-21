Об этом он сказал перед закрытием съезда своей партии, сообщает Corriere della sera.

"Мира нужно достичь как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение мира, пытаться убедить украинцев принять требования Путина", – говорит Берлускони.

По его словам, посылать Украине оружие – это тоже участие в войне, и это не нужно так афишировать. Кроме того, Берлускони уверен, что санкции против России несут вред и Европе.

После событий в Буче Берлускони заявлял, что "глубоко разочарован и расстроен" Путиным.