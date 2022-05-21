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Берлускони заявил, что Европа должна "убедить украинцев на условия Путина"

21 мая, 2022 суббота
04:17
Мир

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна заставить Украину принять условия Путина

Об этом он сказал перед закрытием съезда своей партии, сообщает Corriere della sera.

"Мира нужно достичь как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение мира, пытаться убедить украинцев принять требования Путина", – говорит Берлускони.

По его словам, посылать Украине оружие – это тоже участие в войне, и это не нужно так афишировать. Кроме того, Берлускони уверен, что санкции против России несут вред и Европе.

  • После событий в Буче Берлускони заявлял, что "глубоко разочарован и расстроен" Путиным.

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Италия
война с Россией
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