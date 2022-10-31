Берлускони предложил Украине забыть о Крыме и провести на Донбассе новый референдум
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что Украина должна отказаться от оккупированного Крыма и провести на Донбассе новый референдум под наблюдением западных наблюдателей
Об этом сообщает ANSA .
По словам Берлускони, вопрос о принадлежности оккупированного Крыма не следует обсуждать вообще, а на Донбассе стоит провести новый референдум Донбассе под контролем западных стран. Россия должна оставить частично оккупированные Херсонскую и Запорожскую области.
Он добавил, что считает президента России Владимира Путина "мирным человеком" и признался, что дважды безрезультатно пытался дозвониться после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а после этого больше не настаивал на разговоре.
Берлускони также предположил, что Украина будет вынуждена согласиться на переговоры с Россией, если останется без западного оружия и помощи.
"Возможно, только если в определенный момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление своих разрушенных городов. В этом случае Зеленский, возможно, мог бы согласиться сесть за стол "переговоров", - сказал Берлускони.
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9 апреля после событий в Буче Берлускони заявлял, что "глубоко разочарован и расстроен" Путиным. Однако уже 21 мая он призвал Европу вынудить Украину принять условия РФ.
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19 октября в Италии обнародовали запись, на которой Сильвио Берлускони рассказывает однопартийцам, что возобновил отношения с Владимиром Путиным.
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