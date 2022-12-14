Берлускони пообещал своим футболистам автобус проституток за победу над "Миланом" или "Ювентусом"
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал футболистам "Монцы" автобус с проститутками за победу над "Ювентусом" или "Миланом"
Об этом сообщает SPORTbible .
"Я мотивирую игроков. Теперь у вас есть матчи против "Ювентуса", "Милана" и т.д. Если вы выиграете у одной из этих крупных команд, я отправлю в раздевалку автобус проституток", - сказал владелец "Монцы" Сильвио Берлускони.
Интересно, что в 7-м туре чемпионата Италии "Монца" уже обыграла "Ювентус" в домашнем матче – 1:0.
- 17 ноября стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что именно он может убедить своего старого друга Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине, и намерен сделать это еще до Рождества.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное