Берлускони пообещал своим футболистам автобус проституток за победу над "Миланом" или "Ювентусом"

Об этом сообщает SPORTbible .

"Я мотивирую игроков. Теперь у вас есть матчи против "Ювентуса", "Милана" и т.д. Если вы выиграете у одной из этих крупных команд, я отправлю в раздевалку автобус проституток", - сказал владелец "Монцы" Сильвио Берлускони.

Интересно, что в 7-м туре чемпионата Италии "Монца" уже обыграла "Ювентус" в домашнем матче – 1:0.

17 ноября стало известно, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что именно он может убедить своего старого друга Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине, и намерен сделать это еще до Рождества.

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