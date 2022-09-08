Об этом пишет Corriere Della Sera.

"Только один способ завершить войну в Украине — с помощью посредничества. Найти одного-двух протагонистов..., близких к Путину и способных повлиять на Зеленского, чтобы убедить их двух прийти к согласию", — сказал Берлускони, добавив, что посредником могла бы быть и эксканцлер Германии Ангела Меркель.

"Я думаю, что госпожа Ангела Меркель на моем месте или со мной могла бы быть посредником в диалоге с Путиным. С ней я чувствовал бы способность попытаться его убедить", — отметил Берлускони.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на это предложение в Twitter.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией и следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют?", — написал Подоляк.

Италия выделит Украине 2 млн евро на разминирование территорий.

25 августа в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Глава МИД Италии подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку. На вопрос о том, чего ждать Украине после предстоящих итальянских выборов, Ди Майо выразил надежду, что они не изменят позиции Рима.

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