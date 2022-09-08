Берлускони намерен вместе с Меркель быть посредником на переговорах Украины и РФ. В ОПУ отреагировали
Бывший премьер-министр Италии заявил, что мог бы выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией
Об этом пишет Corriere Della Sera.
"Только один способ завершить войну в Украине — с помощью посредничества. Найти одного-двух протагонистов..., близких к Путину и способных повлиять на Зеленского, чтобы убедить их двух прийти к согласию", — сказал Берлускони, добавив, что посредником могла бы быть и эксканцлер Германии Ангела Меркель.
"Я думаю, что госпожа Ангела Меркель на моем месте или со мной могла бы быть посредником в диалоге с Путиным. С ней я чувствовал бы способность попытаться его убедить", — отметил Берлускони.
Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на это предложение в Twitter.
"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией и следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен иметь доверие, авторитет, актуальность. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют?", — написал Подоляк.
- Италия выделит Украине 2 млн евро на разминирование территорий.
- 25 августа в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Глава МИД Италии подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку. На вопрос о том, чего ждать Украине после предстоящих итальянских выборов, Ди Майо выразил надежду, что они не изменят позиции Рима.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с "Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное