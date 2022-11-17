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Берлускони хочет войти в учебники истории и договориться с Путином о прекращении войны в Украине до Рождества, - СМИ

17 ноября, 2022 четверг
20:02
война с Россией

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что именно он может убедить своего старого друга Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине и намерен сделать это еще до Рождества

Об этом сообщает Spectator.

86-летний медиамагнат стремится к мирному соглашению, посредником в котором выступит он сам, и его частный самолет уже стоит в режиме ожидания, пишет издание.

Витторио Сгарби, доверенное лицо Берлускони, а ныне заместитель министра культуры в новом правительстве Джорджии Мэлони, заявил, что Берлускони считает себя единственным возможным посредником.

Об этом он рассказал изданию, отметив, что "Берлускони любит красивые жесты".

"И это тот жест, который он подразумевает. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой" – рассказал Сгарби.

Берлускони и раньше играл роль посредника в переговорах между Западом и Россией, в частности, на Римском саммите 2002 года, приведшем к созданию постоянного совета НАТО-Россия.

  • Напомним, в начале сентября Берлускони заявлял, что он вместе с Меркель хочет быть посредником на переговорах Украины и РФ.
  • Однако его формулой мира является совет Украине забыть о Крыме и провести на Донбассе новый референдум.

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Украина
Италия
Владимир Путин
Сильвио Берлускони
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