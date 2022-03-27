Берлинский театр надписью "Дети" перед своим входом выразил солидарность с разрушенным в Маруполе Драмтеатром
На входе театра в Берлине появилась надпись "Дети" в знак солидарности с разрушенным в Мариуполе Драматическим театром
Об этом сообщило посольство Украины в Берлине в Facebook.
"По инициативе посольства и при мгновенном согласии руководства театра актеры, активисты и украинские дипломаты сделали перед центральным входом театра заглавными белыми буквами надпись "ДЕТИ", – говорится в сообщении.
"В знак того, что Берлин с Мариуполем, а Немецкий театр Берлина - с разрушенным академическим драматическим театром Мариуполя. Театром, где укрывались от российских бомбежек дети, о чем прописными буквами - чтобы было видно с самолетов - Мариуполь отчаянно кричал, моля не сбрасывать бомбы по крайней мере сюда. К сожалению, это не остановило врага", – добавило посольство.
Кроме этого, 27 марта, во Всемирный день театра, в Берлине на шести сценах пройдут мероприятия, посвященные Мариуполю.
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