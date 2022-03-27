Берлинский театр надписью "Дети" перед своим входом выразил солидарность с разрушенным в Маруполе Драмтеатром

Об этом сообщило посольство Украины в Берлине в Facebook.



"По инициативе посольства и при мгновенном согласии руководства театра актеры, активисты и украинские дипломаты сделали перед центральным входом театра заглавными белыми буквами надпись "ДЕТИ", – говорится в сообщении.



"В знак того, что Берлин с Мариуполем, а Немецкий театр Берлина - с разрушенным академическим драматическим театром Мариуполя. Театром, где укрывались от российских бомбежек дети, о чем прописными буквами - чтобы было видно с самолетов - Мариуполь отчаянно кричал, моля не сбрасывать бомбы по крайней мере сюда. К сожалению, это не остановило врага", – добавило посольство.



Кроме этого, 27 марта, во Всемирный день театра, в Берлине на шести сценах пройдут мероприятия, посвященные Мариуполю.

Напомним, оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого была тысяча человек.

Италия готова отстроить разрушенный бомбой драмтеатр Мариуполя, – министр культуры

За сутки сбрасывается от 50 до 100 авиабомб: россияне разрушили около 80% жилых помещений Мариуполя, - горсовет

Билецкий: "Защитники Мариуполя – это 300 спартанцев! Армия готова деблокировать город. Ждем приказа"

Около 300 человек предположительно погибли в Драмтеатре Мариуполя в результате российской бомбардировки.