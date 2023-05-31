Берлин заявил, что Украина имеет право нанести удары по территории РФ

Об этом сообщает DW со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Комментируя атаку беспилотников на Москву, спикер заявил: "Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России с целью самообороны".

В то же время Хебештрайт добавил, что официальный Берлин выступает против использования немецкого оружия для таких атак.

Атака дронов на Москву.

Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в Москве и Подмосковье в результате атаки дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий в столице РФ получили "незначительные повреждения", но жителей нескольких многоэтажек эвакуировали. В то же время российские источники публиковали кадры атаки.

Один из российских военкоров утверждал, что летающие над Москвой БПЛА "напоминают украинские ударные беспилотники".

В свою очередь в минобороны РФ обвинили Украину в атаке на Москву с помощью 8 беспилотников, заявив, что 5 дронов они сбили, а еще 3 подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Однако российский пропагандист Владимир Соловьев сказал, что Украина запустила 32 беспилотника, некоторые из которых были нацелены на район Рублевки в Московской области.

По данным одного из российских изданий, беспилотник нанес удары преимущественно по районам возле резиденции Путина в Ново-Огарево и других элитных районах Московской области.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков также обвинил в атаке беспилотников на Москву Украину: "Понятно, что речь идет о действиях киевского режима в ответ на наши очень эффективные удары по одному из центров принятия решений".

В Украине же отрицают, что наша страна была непосредственно причастна к атаке беспилотников. Комментируя инцидент, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал: "Дроны хотят вернуться к своим создателям".

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, где заявил, что украинцы "террористы и нацисты" обвинил Украину в атаке дронами гражданской инфраструктуры Москвы. Он также заявил, что Европе "необходимо задуматься над тем, кого она спонсирует и на каких условиях предоставляет вооружение", поскольку, по его словам, это "отзовется, когда Россия постучится в двери". Кадыров также пообещал отомстить Украине за эту атаку. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на угрозы.

Военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг. Владислав Селезнев напомнил , что в 1999 году российская ФСБ совершила целый ряд терактов на территории РФ.

Михаил Притула, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке, отметил , что атака беспилотников по Москве показала слабость путинского режима и это является основной целью запуска дронов.

Реакция мира на атаку

Без реакции мира на ситуацию не обошлось. Свои комментарии огласили Великобритания и США .

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли считает, что Украина имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы ослабить способность РФ наносить удары.

В то же время представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты все еще собирают данные об ударах беспилотников в Москве и не одобряют атаки по российской территории. США – за акцент на возвращении собственных территорий.