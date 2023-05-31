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Берлин заявил, что Украина имеет право нанести удары по территории РФ

31 мая, 2023 среда
16:50
Мир посольство Германии

В среду, 31 мая, в правительстве Германии заявили о праве Киева нанести удар по российской территории

Об этом сообщает DW со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Комментируя атаку беспилотников на Москву, спикер заявил: "Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России с целью самообороны".

В то же время Хебештрайт добавил, что официальный Берлин выступает против использования немецкого оружия для таких атак.

Атака дронов на Москву.

Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в Москве и Подмосковье в результате атаки дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько зданий в столице РФ получили "незначительные повреждения", но жителей нескольких многоэтажек эвакуировали. В то же время российские источники публиковали кадры атаки.

Один из российских военкоров утверждал, что летающие над Москвой БПЛА "напоминают украинские ударные беспилотники".

В свою очередь в минобороны РФ обвинили Украину в атаке на Москву с помощью 8 беспилотников, заявив, что 5 дронов они сбили, а еще 3 подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Однако российский пропагандист Владимир Соловьев сказал, что Украина запустила 32 беспилотника, некоторые из которых были нацелены на район Рублевки в Московской области.

По данным одного из российских изданий, беспилотник нанес удары преимущественно по районам возле резиденции Путина в Ново-Огарево и других элитных районах Московской области.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков также обвинил в атаке беспилотников на Москву Украину: "Понятно, что речь идет о действиях киевского режима в ответ на наши очень эффективные удары по одному из центров принятия решений".

В Украине же отрицают, что наша страна была непосредственно причастна к атаке беспилотников. Комментируя инцидент, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал: "Дроны хотят вернуться к своим создателям".

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, где заявил, что украинцы "террористы и нацисты" обвинил Украину в атаке дронами гражданской инфраструктуры Москвы. Он также заявил, что Европе "необходимо задуматься над тем, кого она спонсирует и на каких условиях предоставляет вооружение", поскольку, по его словам, это "отзовется, когда Россия постучится в двери". Кадыров также пообещал отомстить Украине за эту атаку. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на угрозы.

Военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг. Владислав Селезнев напомнил , что в 1999 году российская ФСБ совершила целый ряд терактов на территории РФ.

Михаил Притула, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке, отметил , что атака беспилотников по Москве показала слабость путинского режима и это является основной целью запуска дронов.

Реакция мира на атаку

Без реакции мира на ситуацию не обошлось. Свои комментарии огласили Великобритания и США .

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли считает, что Украина имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы ослабить способность РФ наносить удары.

В то же время представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты все еще собирают данные об ударах беспилотников в Москве и не одобряют атаки по российской территории. США – за акцент на возвращении собственных территорий.

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