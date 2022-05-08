Берлин совершил ошибку, сравнив символику Украины и РФ, – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере.

"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках ныне защищает Европу и Германию от российской агрессии", – указал он.