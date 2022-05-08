Берлин совершил ошибку, сравнив символику Украины и РФ, – Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутился тем, что в Берлине отобрали украинские флаги у участников митинга
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в твиттере.
"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках ныне защищает Европу и Германию от российской агрессии", – указал он.
- В Берлине полиция отобрала украинские флаги у участников мероприятий у мемориала погибшим во Второй мировой войне.
- Посол в ФРГ Мельник возмутился из-за запрета власти Берлина на украинскую символику 8-9 мая.
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