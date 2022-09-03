Об этом сообщило немецкое издание Spiegel .

Стало известно, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер дал согласие на назначение послом Алексея Макеева.

Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака – Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне и хорошо владеет немецким языком.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил 5 чиновников, занимавших должности чрезвычайных и полномочных послов Украины в 9 странах, среди них Андрей Мельник, посол Украины в Германии.

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