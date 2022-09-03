Берлин согласовал кандидатуру нового посла Украины в Германии
Германия согласилась с кандидатурой Алексея Макеева на должность посла Украины, который должен заменить Андрея Мельника
Об этом сообщило немецкое издание Spiegel .
Стало известно, что президент Франк-Вальтер Штайнмайер дал согласие на назначение послом Алексея Макеева.
Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака – Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне и хорошо владеет немецким языком.
- Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил 5 чиновников, занимавших должности чрезвычайных и полномочных послов Украины в 9 странах, среди них Андрей Мельник, посол Украины в Германии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное