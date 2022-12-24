Берлин приостанавливает экономическую помощь Ирану
Федеральное правительство Германии приостанавливает экономическую помощь Ирану на фоне жестоких расправ с демонстрантами
Об этом сообщили в Tagesschau.
ФРГ из-за жестоких расправ иранского режима с демонстрантами прекращает экономическую помощь стране: это касается экспортных кредитов и инвестиционных гарантий, а также программ обучения руководителей. "Исключения могут быть сделаны только по существенным гуманитарным причинам".
Отмечается, что из-за "очень серьезной ситуации в Иране" Федеральное министерство экономики приостановило действие инструментов финансирования внешней торговли и немецко-иранские бизнес-форматы.
- Напомним, 6 сентября в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.
- 16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
- Американский журнал TIME назвал "Героев 2022 года": ими стали иранские женщины, выходившие на протесты несмотря на действия полиции морали.
- Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным во "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек.
- В понедельник, 12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, обвиненного в убийстве двух военных и "вражде против Бога".
- Протестующие в Иране начали устраивать демонстрации, не выходя из дома: антиправительственные лозунги теперь раздаются из окон и крыш домов.
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