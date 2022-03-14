Берлин предупредил украинских беженцев об опасности торговли людьми

Об этом идет речь на официальном сайте города.



"Обратите внимание, что на главном вокзале Берлина могут действовать преступники, пытающиеся воспользоваться ситуацией, в которой оказались беженцы от войны. Полиция усилила свое присутствие на главном вокзале, чтобы обеспечить вашу безопасность", - говорится в сообщении.



Всех, кому нужна помощь или жилье, призывают пройти к палатке "Welcome Hall Land Berlin" на Вашингтонплац перед главным вокзалом.



Также отмечается, что детей и молодежь без сопровождения никогда не размещают в частных домах, их сначала регистрируют в центре первичного приема. В городе создана мобильная группа защиты детей и молодежи, которую можно узнать по их красным жилетам с логотипом "мобильная команда защиты детей/молодежи".



Издание Reuters отмечает, что, когда в начале этого месяца из Украины в Германию начали прибывать первые беженцы, многие немцы приходили на вокзал, чтобы пригласить их домой. Министерство внутренних дел заявило, что в прошлый четверг по всей стране было предложено 300 тысяч частных домов.



Но теперь власти советуют людям, имеющим свободную комнату, регистрировать свою помощь на скоординированных вебсайтах, а не обращаться к беженцам по прибытии.



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