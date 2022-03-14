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Берлин предупредил украинских беженцев об опасности торговли людьми

14 мартa, 2022 понедельник
16:13
Мир

Город Берлин призвал украинских беженцев не принимать предложения денег или проживания на главном вокзале из-за опасений, что их могут привлечь к принудительной проституции или другим формам торговли людьми

Об этом идет речь на официальном сайте города.

"Обратите внимание, что на главном вокзале Берлина могут действовать преступники, пытающиеся воспользоваться ситуацией, в которой оказались беженцы от войны. Полиция усилила свое присутствие на главном вокзале, чтобы обеспечить вашу безопасность", - говорится в сообщении.

Всех, кому нужна помощь или жилье, призывают пройти к палатке "Welcome Hall Land Berlin" на Вашингтонплац перед главным вокзалом.

Также отмечается, что детей и молодежь без сопровождения никогда не размещают в частных домах, их сначала регистрируют в центре первичного приема. В городе создана мобильная группа защиты детей и молодежи, которую можно узнать по их красным жилетам с логотипом "мобильная команда защиты детей/молодежи".

Издание Reuters отмечает, что, когда в начале этого месяца из Украины в Германию начали прибывать первые беженцы, многие немцы приходили на вокзал, чтобы пригласить их домой. Министерство внутренних дел заявило, что в прошлый четверг по всей стране было предложено 300 тысяч частных домов.

Но теперь власти советуют людям, имеющим свободную комнату, регистрировать свою помощь на скоординированных вебсайтах, а не обращаться к беженцам по прибытии.

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Германия
война с Россией
торговля людьми
беженцы из Украины
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