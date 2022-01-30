Берлин из-за позиции относительно Украины теряет доверие союзников, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия теряет доверие союзников из-за своей позиции в отношении Украины
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, Германия рискует потерять доверие партнеров из-за своей сдержанной позиции на фоне угрозы российского вторжения в Украину.
"Германия потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует потерять его", - сказал Ишингер, который долгое время был послом ФРГ в США.
По его словам, репутация Берлина пострадала из-за нежелания поставлять оружие Украине и позицию немецкого правительства по отношению к российскому газопроводу "Северный поток-2".
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24 января сообщалось, что при обсуждении новых санкций против России Германия отказалась рассматривать вопрос об отключении от SWIFT.
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