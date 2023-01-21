Об этом сообщило сербское издание N1 .

"Мы готовы принять концепцию и работать над реализацией предложенного соглашения", – заявил Вучич, добавив, что в ближайшее время проведет консультации с членами правительства, парламента и влиятельными общественными организациями.

В частности, по его словам, во время переговоров он выразил "беспокойство и оговорку в одном важном вопросе, одной очень важной вещи", однако о чем именно идет речь, президент Сербии не уточнил.

Кроме этого, Вучич также назвал нынешние переговоры очень тяжелыми, "возможно самыми тяжелыми из всех, которые проводились до сих пор".

"Мы согласны с тем, что замороженный конфликт не является решением, и если есть замороженный конфликт, только вопрос времени, когда кто-то безответственный его разморозит и уничтожит мир и стабильность всех Западных Балкан", - сказал он.

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Президент Сербии в частности отметил, что во время переговоров ему были обозначены проблемы и вызовы, которые предстанут перед Сербией в случае отказа от предложенного плана, поэтому он обратился к спецпредставителю ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославу Лайчаку и другим западным партнерам с просьбой "помочь преодолеть турбулентность".

"Впереди у нас нелегкие дни и много трудных решений. Единственное, я могу сказать, что я действительно сделал все возможное, чтобы защитить интересы Сербии, и буду продолжать делать это, по крайней мере, еще некоторое время", - сказал он.

10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В этот же день Сербия попросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.

17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.

Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов - Митровицы.

8 января стало известно, что командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос Белграда на введение сербского контингента армии и полиции в Косово и Метохию.

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