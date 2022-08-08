Берлин будет способствовать быстрому получению Украиной следующих €8 млрд помощи, - Шмыгаль
Германия будет способствовать быстрому получению Украиной следующих 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС и возьмет на себя лидерство в этом процессе
В этом заверил федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер во время онлайн-разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Отмечается, что Германия оказала значительную финансовую помощь нашему государству с самого начала полномасштабного вторжения России.
"Рассчитываем на твердую поддержку Украины и в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, Германия поддерживает начатый Украиной процесс отсрочки выплаты долгов и начало новой специальной программы с МВФ. Благодарим за всестороннюю поддержку и ожидаем плодотворной конференции стран Большой семерки по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на октябрь этого года", – написал Шмыгаль.
- Напомним, в Украину прибыли первые три немецкие артиллерийские установки "Гепард"
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