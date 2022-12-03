Беринчик вышел на победное сражение с Менди в форме спецподразделения ГУР "Кракен"
Украинский боксер Денис Беринчик перед началом боя с французом Иваном Менди надел форму спецподразделения ГУР "Кракен"
Видео распространила промоутерская компания Top Rank.
Бой Беринчик – Менди закончился единодушным решением судей: 117:112 и дважды по 116:112 – в пользу украинского боксера.
Денис Беринчик, владевший титулом WBO (Всемирной боксерской организации) International, получил титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе (до 61,2 кг).
На бой украинец вышел в форме спецподразделения ГУР "Кракен". Рядом также присутствовал Александр Усик.
"Денис Беринчик чтит родную страну", - пишут в Top Rank.
- 26 ноября стало известно, что Александр Усик 3 декабря посетит в Лондоне бой между британцами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
- Британский боксер Тайсон Фьюри отказался платить штраф IBF и не сможет стать абсолютным чемпионом мира даже в случае победы над украинцем Александром Усиком.
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