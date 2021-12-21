Беринчик стремительно взлетел в рейтинге дивизиона Ломаченко, благодаря победе над россиянином
Украинский боксер Денис Беринчик после победы над россиянином Исой Чаниевым поднялся на 17-е место в рейтинге BoxRec
Об этом свидетельствует новый рейтинг BoxRec.
Благодаря победе над россиянином, которую Беринчик завоевал 18 декабря в Броварах, он поднялся в рейтинге легкого веса (до 61,2 кг) сразу на 24 позиции и теперь занимает 17-е место.
Другой украинский боксер – Василий Ломаченко – расположился на второй строчке. Первый в списке американец Джервонта Дэвис, обладающий "регулярным" титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос – только третий, а американец Теофимо Лопес, у которого он отобрал четыре пояса – четвертый.
- Напомним, 18 декабря Денис Беринчик победил Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона WBO.
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