Беринчик стремительно взлетел в рейтинге дивизиона Ломаченко, благодаря победе над россиянином

Об этом свидетельствует новый рейтинг BoxRec.

Благодаря победе над россиянином, которую Беринчик завоевал 18 декабря в Броварах, он поднялся в рейтинге легкого веса (до 61,2 кг) сразу на 24 позиции и теперь занимает 17-е место.

Другой украинский боксер – Василий Ломаченко – расположился на второй строчке. Первый в списке американец Джервонта Дэвис, обладающий "регулярным" титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос – только третий, а американец Теофимо Лопес, у которого он отобрал четыре пояса – четвертый.

