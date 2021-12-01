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Беринчик сможет потянуть Камбососа, - экс-тренер Кличко спрогнозировал победу украинца в бою за титул абсолютного чемпиона мира

1 декабря, 2021 среда
14:04
Спорт Денис Беринчик

Украинский тренер Сергей Городничев, работавший в команде Владимира Кличко, заявил, что у Дениса Беринчика есть неплохие шансы на победу в бою с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом.

Об этом сообщает fightnews.info .

По словам Городничева, Беринчик может драться с кем угодно в легком весе.

"Денис может потянуть всех. Я вам скажу, что если Беринчик отбоксирует с Камбососом, то это будет интереснее, чем с Лопесом. Денис может включиться и он имеет характер. Камбосос может не выдержать. Все зависит от Беринчика, его настроения. Если Камбосос даст ему эту возможность, он может выиграть. Я не сомневаюсь в Беринчике", - сказал Сергей Городничев.

Денис Беринчик владеет титулом WBO International в легком весе. Он провел 15 официальных боев и ни разу не проиграл. Следующий бой украинец проведет против россиянина Исы Чаниева.

28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.

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Бокс
Теофимо Лопес
Джордж Камбосос
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