Беринчик сможет потянуть Камбососа, - экс-тренер Кличко спрогнозировал победу украинца в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает fightnews.info .



По словам Городничева, Беринчик может драться с кем угодно в легком весе.



"Денис может потянуть всех. Я вам скажу, что если Беринчик отбоксирует с Камбососом, то это будет интереснее, чем с Лопесом. Денис может включиться и он имеет характер. Камбосос может не выдержать. Все зависит от Беринчика, его настроения. Если Камбосос даст ему эту возможность, он может выиграть. Я не сомневаюсь в Беринчике", - сказал Сергей Городничев.



Денис Беринчик владеет титулом WBO International в легком весе. Он провел 15 официальных боев и ни разу не проиграл. Следующий бой украинец проведет против россиянина Исы Чаниева.



28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).



Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.

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