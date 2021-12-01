Беринчик сможет потянуть Камбососа, - экс-тренер Кличко спрогнозировал победу украинца в бою за титул абсолютного чемпиона мира
Украинский тренер Сергей Городничев, работавший в команде Владимира Кличко, заявил, что у Дениса Беринчика есть неплохие шансы на победу в бою с абсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом.
Об этом сообщает fightnews.info .
По словам Городничева, Беринчик может драться с кем угодно в легком весе.
"Денис может потянуть всех. Я вам скажу, что если Беринчик отбоксирует с Камбососом, то это будет интереснее, чем с Лопесом. Денис может включиться и он имеет характер. Камбосос может не выдержать. Все зависит от Беринчика, его настроения. Если Камбосос даст ему эту возможность, он может выиграть. Я не сомневаюсь в Беринчике", - сказал Сергей Городничев.
Денис Беринчик владеет титулом WBO International в легком весе. Он провел 15 официальных боев и ни разу не проиграл. Следующий бой украинец проведет против россиянина Исы Чаниева.
28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. В бою против Камбососа американец впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, полученное в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
- 17 ноября соперник Василия Ломаченко ганец Ричард Комми заявил, что украинский боксер теряет свои лучшие качества под давлением.
- 28 ноября американский боксер Теофимо Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 30 ноября американец Девин Хейни, являющийся "регулярным" чемпионом мира WBC в легком весе, признался, что готов провести поединок с Василием Ломаченко.
- 1 декабря промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа заявил, что Василий Ломаченко может стать соперником австралийца, если победит Ричарда Комми.
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