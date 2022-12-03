Беринчик победил Менди в бою за два пояса в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой Беринчик – Менди закончился единодушным решением судей: 117:112 и дважды по 116:112 – в пользу украинского боксера.

Денис Беринчик, владевший титулом WBO (Всемирной боксерской организации) International, получил титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе (до 61,2 кг).

Бой прошел на стадионе "Тоттенгема" в Лондоне, в андеркарде поединка чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

26 ноября стало известно, что Александр Усик 3 декабря посетит в Лондоне бой между британцами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался платить штраф IBF и не сможет стать абсолютным чемпионом мира даже в случае победы над украинцем Александром Усиком.

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