Беринчик победил Игита в андеркарте боя Усика и напомнил миру: "Россия – агрессор"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой Беринчик – Игита прошел в андеркарте боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Поединок длился 12 раундов. Украинец удачно показал себя на ринге и одержал победу решением судей после 12 раундов.

Денису Беринчику удалось защитить титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг).

Интересно, что на бой украинец вышел в образе викинга и топором с надписью "Слава Украине". А после победы обратился к иностранной аудитории и напомнил, что Россия является агрессором.

Фото: ReutersЕспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа