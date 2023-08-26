Беринчик победил Игита в андеркарте боя Усика и напомнил миру: "Россия – агрессор"
Вечером субботы, 26 августа, украинский боксер Денис Беринчик победил шведа Энтони Игита
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бой Беринчик – Игита прошел в андеркарте боя Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Поединок длился 12 раундов. Украинец удачно показал себя на ринге и одержал победу решением судей после 12 раундов.
Денису Беринчику удалось защитить титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг).
Интересно, что на бой украинец вышел в образе викинга и топором с надписью "Слава Украине". А после победы обратился к иностранной аудитории и напомнил, что Россия является агрессором.
Фото: ReutersЕспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.02Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное