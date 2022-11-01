Об этом Беринчик написал в Instagram .

По его словам, он сразится за титул EBU (Европейского боксерского союза) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против француза Ивана Менди 3 декабря в Лондоне. Поединок состоится в андеркарде боя за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

"Мой поединок против Ивана Менди состоится 3 декабря в андеркарде встречи Фьюри и Чисоры в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Готспур". Подготовка продолжается", - написал Беринчик.

31 октября украинский боксер Александр Усик заявил, что ему смешно из-за решения Тайсона Фьюри встретиться с Дереком Чисорой.

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