Беринчик набросился на Джошуа с обвинениями перед боем британца против Усика
Украинский боксер Денис Беринчик заявил, что британец Энтони Джошуа несправедливо получил золотую медаль на Олимпиаде-2012
Об этом сообщает Xsport.ua .
По словам Беринчика, Джошуа подсуживали на Чемпионате мира - 2011 и Олимпиаде-2012, чтобы он получил золотую медаль на Играх в Лондоне.
"В 2011 году смотрел поединки Джошуа в Баку на Чемпионате мира, и там, конечно, протаскивали. Мы поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На Играх его тоже протаскивали. В некоторых боях его разбивали, но, к сожалению, судьи смотрели в его сторону, и ему прилепили олимпийскую медаль ", - сказал Беринчик.
Он выразил убеждение, что другой обладатель золота Олимпиады-2012 - украинец Александр Усик - победит Джошуа в поединке, который состоится в Лондоне 25 сентября.
"Джошуа, конечно, чемпион, победил Кличко, обладающего чемпионскими поясами. Это будет тяжелая работа. Конечно, мы за наших, будем болеть за Александра Усика, за его технику, передвижения. Я думаю, он ему " кабину " разобьет", - надеется Беринчик, который выиграл на Олимпиаде-2012 серебряную медаль в категории до 64 кг.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
На Олимпиаде-2012 британец завоевал золото в супертяжелом весе (свыше 91 кг), а Усик стал лучшим в первом тяжелом весе (до 91 кг).
- Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа было объявлено официально .
- Джошуа заявил, что в поединке с Усиком снова ставит все свои достижения на карту .
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что в контракте на бой с Энтони Джошуа предусмотрена возможность реванша .
- В свою очередь промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал поединок с Александром Усиком самым серьезным в карьере британского боксера .
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