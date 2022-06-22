Беринчик договорился о чемпионском бое в категории Ломаченко
Украинский боксер Денис Беринчик проведет против француза Ивана Менди поединок за титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе
Об этом сообщает BoxingScene .
Беринчик и Менди встретятся в бою за титул EBU (Европейский боксерский союз) в легком весе (до 61.2 кг) 22 октября во французском городе Пон-Сент-Максанси.
Украинец последний раз выходил на ринг в декабре 2021 года, когда победил россиянина Ису Чаниева. 34-летний Денис Беринчик после начала полномасштабной российской агрессии вступил в ряды терробороны. Он является обладателем титула WBO International в легком весе и серебряным медалистом Олимпиады-2012.
Денис Беринчик занимает в рейтинге WBO второе место. На первой позиции находится еще один украинец - Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в легком весе.
- 25 мая промоутер Александр Красюк пообещал организовать для Дениса Беринчика бой за чемпионский пояс.
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