Берестово - самая горячая точка на границе Донбасса и Луганщины, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко считает, что у противника задача зайти на дорогу Северодонецк – Бахмут, расположенная на господствующих высотах и контроль этой трассы важен в стратегическом и тактическом военном плане
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Новой точкой концентрации усилий россиян стала трасса Северодонецк - Бахмут в районе Берестового, там фактически бои не прекращаются. Относительно Северодонецка , там продолжаются штурмовые действия, но особого успеха россияне не имеют, потому что наши ребята уверенно держат оборону. картина проходит по всей территории Луганщины" – отметил глава ВА .
Роман Власенко добавил, что россияне подтягивают резервы, очень много живой силы, снова начали мощно использовать артиллерию, то есть преимущество у них есть, но она им не дает никакого успеха.
"Самая горячая точка – это стык Луганской и Донецкой областей, населенный пункт Берестово, где идут бои на последнюю неделю. Россияне наступают со стороны Нирково, Попаснянского направления из Луганщины, а именно Берестово – это Донетчина. Но там 100-200 метров между границей областей. География и рельеф местности в нашу пользу, поэтому противник терпит большие потери, но задача у россиян, я так думаю, зайти на дорогу Северодонецк – Бахмут, которая расположена на господствующих высотах.Контроль этой трассы важен в стратегическом и тактическом военном плане. одной из самых горячих точек на Луганщине и Донбассе. Все понимают важность этого населенного пункта и этой дороги" - подчеркнул глава военной администрации Северодонецкого района.
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