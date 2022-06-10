Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Новой точкой концентрации усилий россиян стала трасса Северодонецк - Бахмут в районе Берестового, там фактически бои не прекращаются. Относительно Северодонецка , там продолжаются штурмовые действия, но особого успеха россияне не имеют, потому что наши ребята уверенно держат оборону. картина проходит по всей территории Луганщины" – отметил глава ВА .



Роман Власенко добавил, что россияне подтягивают резервы, очень много живой силы, снова начали мощно использовать артиллерию, то есть преимущество у них есть, но она им не дает никакого успеха.

"Самая горячая точка – это стык Луганской и Донецкой областей, населенный пункт Берестово, где идут бои на последнюю неделю. Россияне наступают со стороны Нирково, Попаснянского направления из Луганщины, а именно Берестово – это Донетчина. Но там 100-200 метров между границей областей. География и рельеф местности в нашу пользу, поэтому противник терпит большие потери, но задача у россиян, я так думаю, зайти на дорогу Северодонецк – Бахмут, которая расположена на господствующих высотах.Контроль этой трассы важен в стратегическом и тактическом военном плане. одной из самых горячих точек на Луганщине и Донбассе. Все понимают важность этого населенного пункта и этой дороги" - подчеркнул глава военной администрации Северодонецкого района.