Беременная женщина из разбомбленного роддома в Мариуполе родила девочку
Бьюти-блогер Марианна Подгурская, спасшаяся после обстрелов роддома в Мариуполе, вечером 10 марта родила девочку
Об этом сообщает Общественное.
Родственница Марианны Татьяна рассказала, что роды были назначены на 9 марта. Девушку госпитализировали ранее из-за постоянных обстрелов в городе и поместили в ближайшую больницу.
Она была на 9-м месяце беременности и должна была родить именно в день, когда роддом был разбомблен российскими оккупантами. Марианна спаслась. Ее и других пострадавших эвакуировали.
"Понятно, что, скорее всего, рожали в бомбоубежище, потому что там непрерывные обстрелы по всему городу", - говорит родственница Марианны Татьяна.
10 марта в 12:00 Марианна родила здоровую девочку весом 3200. Ребенка назвали Вероника – "победная".
В то же время, страницу Марианны в Instagram начали атаковать российские пользователи. Девушку обвиняют в том, что никакого авианалета не было, а сама Марианна - якобы актриса, принявшая участие в постановке украинской власти.
- Напомним, что 9 марта оккупационные войска РФ сбросили бомбы на роддом в Мариуполе.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская армия сознательно атаковала роддом в Мариуполе.
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