Беременная женщина из разбомбленного роддома в Мариуполе родила девочку

Об этом сообщает Общественное.

Родственница Марианны Татьяна рассказала, что роды были назначены на 9 марта. Девушку госпитализировали ранее из-за постоянных обстрелов в городе и поместили в ближайшую больницу.



Она была на 9-м месяце беременности и должна была родить именно в день, когда роддом был разбомблен российскими оккупантами. Марианна спаслась. Ее и других пострадавших эвакуировали.



"Понятно, что, скорее всего, рожали в бомбоубежище, потому что там непрерывные обстрелы по всему городу", - говорит родственница Марианны Татьяна.



10 марта в 12:00 Марианна родила здоровую девочку весом 3200. Ребенка назвали Вероника – "победная".



В то же время, страницу Марианны в Instagram начали атаковать российские пользователи. Девушку обвиняют в том, что никакого авианалета не было, а сама Марианна - якобы актриса, принявшая участие в постановке украинской власти.

