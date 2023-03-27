Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Береговая охрана Италии задержала спасательное судно, финансируемое Бенкси

Береговая охрана Италии задержала спасательное судно, финансируемое Бенкси

27 мартa, 2023 понедельник
00:06
Мир

Спасательное судно, финансируемое британским уличным художником Бенкси, задержано у острова Лампедуза в Италии

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что береговая охрана Италии задержала спасательное судно MV Louise Michel после того, как оно не послушалось указаний идти в сторону Сицилии после проведения операции по спасению мигрантов в Ливии. Судно отправилось оказывать помощь мигрантам на трех других лодках в зоне поиска и спасения Мальты, куда уже направлялась береговая охрана. В конце концов в субботу вечером корабль со 178 мигрантами пришвартовался у острова Лампедуза, где его задержали.

По информации береговой охраны, судно MV Louise Michel должно было пришвартоваться в соответствии с новым законом, принятым в этом году и устанавливающим кодекс поведения для благотворительных судов для мигрантов. Также охрана отметила, что хочет предотвратить, чтобы корабль взял на борт много людей, что поставило бы под угрозу их жизнь.

Общественная организация Louise Michel в твиттере отметила, что ей сообщили, что ее судно, финансируемое Бэнкси, было задержано из-за нарушения итальянского законодательства. Она сообщила, что готова бороться против этого решения.

"Мы знаем о десятках лодок, которые терпят бедствие прямо перед островом, но нам не позволяют оказать помощь. Это недопустимо!" – отметили в общественной организации.

  • 18 марта стало известно, что правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони одобрило постановление, разрешающее строительство моста между материковой частью страны и Сицилией
Италия
мигранты
Читайте также:
26 мартa, 2023 воскресенье
"Не собирался драться": Усик впервые прокомментировал провал переговоров с Фьюри
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
25 мартa, 2023 суббота
Си Цзиньпин знает, что Путин грубо нарушил основополагающий принцип международного права и Устава ООН, - дипломат Брайза
Тімоті Снайдер
26 мартa, 2023 воскресенье
Есть опасность, что Запад дает деньги на восстановление Украины одному человеку, - историк Тимоти Снайдер
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
27 мартa
00:34
Зеленский провел встречу с Орландо Блумом: обсудили вопросы возвращения украинских детей
2023, воскресенье
26 мартa
23:20
МИД Индии вызвал канадского дипломата из-за протестов возле индийской дипмиссии
22:53
"Нарушение права ребенка на справедливое судопроизводство": омбудсмен Лубинец отреагировал на дело об изнасиловании в Закарпатье
22:37
Йоав Галлант
Министра обороны Израиля уволили из-за критики судебной реформы
22:24
Обновлено
Российская армия за день минимум четыре раза обстреляла Черниговщину и Сумщину
21:59
В Словении задержали семейную пару, которая шпионила для России
21:57
Обновлено
В Тульской области РФ взорвался дрон, три человека ранены, местные власти обвинили Украину, — СМИ
21:18
"Авдеевка становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов": глава ГВА заявил об эвакуации коммунальщиков
21:06
Индийская ракета запустила последние спутники для связи OneWeb
21:00
Минэнерго
Украина стремится увеличить поставки чистой электроэнергии в ЕС, - Минэнерго
20:56
Украина проиграла Англии на старте отбора Евро-2024
20:48
МИД Польши назвал намерение Путина о ядерном оружии в Беларуси втягиванием в военную машину
20:30
Ливан остается в двух часовых поясах из-за спора о переходе на летнее время
20:08
OPINION
Произведение с условным названием "Верхние ворота" стало бы концентрацией отвратительных персонажей
20:06
Глава МАГАТЭ отправился на временно оккупированную РФ Запорожскую атомную электростанцию
20:00
Интервью
Тимоти Снайдер: Режиму Путина должен прийти конец
19:56
Перейти в ПЦУ готовы 10-15% монахов из Лавры, - священнослужитель
19:52
НАТО
Российская ядерная риторика опасна и безответственна, - НАТО
19:45
Обновлено
За день в Херсонской области четверо мужчин подорвались на российских минах
19:30
Эксклюзив
Есть много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец, - историк Тимоти Снайдер
19:23
После отмены концерта в Краснодаре Ани Лорак высказалась по поводу "конфликта между Украиной и Россией"
19:01
Вторая группа артиллеристов из Украины завершает обучение на 155-мм САУ в Британии
18:49
ЕС введет санкции, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, – Боррель
18:40
Интервью
Как военный преступник Путин не может подписать мирный договор, - Фейгин
18:35
Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 района сосредоточения врага, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, — Генштаб
18:30
Украинские воины ликвидировали российского командира Дмитрия Лисицкого, атаковавшего окруженных в Иловайске, - Бутусов
18:07
OPINION
Медведев. Сталинские чтения
17:50
Эксклюзив
Путин фактически закапывает российский суверенитет, – историк Тимоти Снайдер
17:48
Байден объявил чрезвычайное положение для Миссисипи из-за повреждений штормом: погибли по меньшей мере 26 человек
17:35
Эксклюзив
Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
17:15
Интервью
Путин будет вести войну против Украины так долго, как только сможет - дипломат Брайза
17:14
Сергей Аксенов
Заместитель представителя президента в Крыму рассказал о целях создания оккупантами ЧВК "Конвой"
16:50
Китай считает, что он дипломатически изолирует Тайвань. Это не так
16:45
МИД Украины требует созвать Совбез ООН и предупредить Беларусь о дальновидных последствиях размещения ядерного оружия РФ
16:38
Кулеба поспорил с главой МИД Британии Клеверли на исход футбольного матча между Украиной и Англией
16:22
Зерно из Украины: в Йемен следует балкер с 30 тысячами тонн пшеницы
16:19
За неделю 37 украинцев эвакуировали на лечение за границу
16:10
Сборная Украины впервые в истории получила командное золото ЧЕ по каратэ
16:07
OPINION
Красные линии Китая
15:47
Враг обстрелял ракетами две многоэтажки в Авдеевке
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV