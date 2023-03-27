Береговая охрана Италии задержала спасательное судно, финансируемое Бенкси

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что береговая охрана Италии задержала спасательное судно MV Louise Michel после того, как оно не послушалось указаний идти в сторону Сицилии после проведения операции по спасению мигрантов в Ливии. Судно отправилось оказывать помощь мигрантам на трех других лодках в зоне поиска и спасения Мальты, куда уже направлялась береговая охрана. В конце концов в субботу вечером корабль со 178 мигрантами пришвартовался у острова Лампедуза, где его задержали.

По информации береговой охраны, судно MV Louise Michel должно было пришвартоваться в соответствии с новым законом, принятым в этом году и устанавливающим кодекс поведения для благотворительных судов для мигрантов. Также охрана отметила, что хочет предотвратить, чтобы корабль взял на борт много людей, что поставило бы под угрозу их жизнь.

Общественная организация Louise Michel в твиттере отметила, что ей сообщили, что ее судно, финансируемое Бэнкси, было задержано из-за нарушения итальянского законодательства. Она сообщила, что готова бороться против этого решения.

"Мы знаем о десятках лодок, которые терпят бедствие прямо перед островом, но нам не позволяют оказать помощь. Это недопустимо!" – отметили в общественной организации.