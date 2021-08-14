Бердянский суд оставил на свободе воспитателя, подозреваемого в развратных действиях, - СМИ

Такое решение было принято сегодня, 14 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .



"Обвинение, учитывая тяжесть статьи, добивалось содержания под стражей. Но коллегия судей под председательством Инны Принь посчитала, что вероятный растлитель ребенка до начала основного судебного процесса вполне может находиться на свободе", - рассказывает портал Бердянск24 .



Напомним, вчера, 13 августа, Нацполиция опубликовала новость о происшествии в одном из детских оздоровительных центров, вызвавшую в Бердянске серьезный резонанс.



По информации правоохранителей, утром 12 августа вожатый зашел в комнату, где спали четыре девочки. Считая, что дети не видят его действий, молодой человек снял с одной девочки нижнее белье, касался руками ее половых органов и фотографировал процесс на мобильный телефон. Такие данные полицейские получили во время общения с потерпевшим ребенком в присутствии педагога и психолога.



Через несколько часов, по заявлению матери девочки, юношу, который является 18-летним студентом одного из столичных вузов, задержали.



Сегодня в суде состоялось слушание по поводу меры пресечения в отношении подозреваемого.