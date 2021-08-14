Бердянский суд оставил на свободе воспитателя, подозреваемого в развратных действиях, - СМИ
Коллегия судей Бердянска не одобрила заключение под стражу 18-летнего студента из Киева, который работает в детском лагере отдыха и подозревается следователями Нацполиции в растлении 10-летней девочки
Такое решение было принято сегодня, 14 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .
"Обвинение, учитывая тяжесть статьи, добивалось содержания под стражей. Но коллегия судей под председательством Инны Принь посчитала, что вероятный растлитель ребенка до начала основного судебного процесса вполне может находиться на свободе", - рассказывает портал Бердянск24 .
Напомним, вчера, 13 августа, Нацполиция опубликовала новость о происшествии в одном из детских оздоровительных центров, вызвавшую в Бердянске серьезный резонанс.
По информации правоохранителей, утром 12 августа вожатый зашел в комнату, где спали четыре девочки. Считая, что дети не видят его действий, молодой человек снял с одной девочки нижнее белье, касался руками ее половых органов и фотографировал процесс на мобильный телефон. Такие данные полицейские получили во время общения с потерпевшим ребенком в присутствии педагога и психолога.
Через несколько часов, по заявлению матери девочки, юношу, который является 18-летним студентом одного из столичных вузов, задержали.
Сегодня в суде состоялось слушание по поводу меры пресечения в отношении подозреваемого.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.2Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное