Соответствующее видео появилось на телеграм-канале Бердянской партизанской армии.

"Вы думаете, что можете спокойно хозяйничать в нашем городе? Устанавливать свои порядки и терроризировать бердянцев? Каждого оккупанта, ступившего на землю Бердянска, и на всех, кто пошел на сотрудничество, ждет непременный суд. Не божий, так наш. Мы отвечаем за последние подрывные акты. И предупреждаем: мы не остановимся только на этом. Не остановимся до тех пор, пока российская шваль не будет гнить в земле. Вы хотите референдум? Мы поможем в его организации! Бердянск будет освобожден! Слава Украине!" - говорят партизаны.

Добавим, что в оккупированном Бердянске с начала захвата города образовалось мощное движение сопротивления, партизаны неоднократно устраивали взрывы рядом с российскими войсками.

Напомним, 6 августа в Бердянске партизаны организовали подрыв у захваченного россиянами горотдела полиции.

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