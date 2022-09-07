Бердянская колония и школа в Херсонской области стали очередными пунктами "фильтрации" оккупантов, - омбудсмен Лубинец

Об этом информирует в фейсбуке уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец .

Омбудсмен пишет, что на территории Донетчины подтвержден 21 "фильтрационный лагерь", впрочем, их количество увеличивается ежедневно, а условия прохождения становятся более жесткими, поэтому миллионы украинцев вынуждены терпеть издевательства и пытки. Проверки проходят и те, кто следует на подконтрольную территорию Украины через Васильевку Запорожской области.

"Исследование ситуации на временно оккупированных территориях, осуществляемое в том числе украинской неправительственной организацией Медийная инициатива за права человека, свидетельствует о том, что местами для "проверок", незаконного содержания и пыток гражданских людей могут стать как учреждения исполнения наказаний - например, колония № 77 в Бердянске Запорожской области - так и общеобразовательные школы, как в селе Нововознесеновка на Херсонщине. О последней с ужасом рассказывают жители только что освобожденного Высокополья. "Фильтрационный пункт" создан также в Джанкое, на территории временно оккупированного Крымского полуострова", - рассказывает Лубинец.

По своему усмотрению рашисты отбирают тех, кто будет проходить "проверку", в основном их интересуют люди проукраинских взглядов. Во время "фильтрационных мероприятий" российские военные незаконно собирают биометрические данные, проводят обыски, допросы, задерживают, избивают и пытают для получения нужной информации или для съемки своей пропаганды.

Омбудсмен подчеркнул, что доступ к "фильтрационным пунктам" должны требовать международные организации, контролирующие соблюдение прав человека и находящиеся с миссиями в Украине.

"Запрет и ограничение такого доступа должны трактоваться по принципу "презумпции виновности Российской Федерации" и отражаться в отчетах и заявлениях. Я отмечал и буду подчеркивать это при каждой встрече с международными партнерами, нравится это им или нет", - добавил Лубинец.