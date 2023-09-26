Бербок заверила, что в Германии нет "усталости от Украины"
В немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не ощущается внутренняя усталость от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.
Об этом министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала в интервью CNN, передает "Европейская правда".
На вопрос, ощущается ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических неурядиц, министерша ответила: "Нет".
"Мы – демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но изначально подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (украинцев. – ред.) месте могли бы быть мы", – пояснила она.
Бербок признала, что в Германии, как и сейчас во всем мире, наблюдается высокая инфляция, а немецкая экономика, к тому же, была крайне зависима от российской нефти и газа.
"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. И вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", – подытожила глава МИД.
- 15 сентября стало известно, что министерша внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за целесообразность продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока идет эта ужасная война".
- 17 сентября Бербок призвала к фундаментальным реформам ООН. Она упомянула о необходимости внесения изменений в работу и формирование Совета Безопасности ООН.
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