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Главная Война с Россией Бербок заверила, что в Германии нет "усталости от Украины"

Бербок заверила, что в Германии нет "усталости от Украины"

26 сентября, 2023 вторник
01:26
Война с Россией

В немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не ощущается внутренняя усталость от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.

Об этом министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала в интервью CNN, передает "Европейская правда".

На вопрос, ощущается ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических неурядиц, министерша ответила: "Нет".

"Мы – демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но изначально подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (украинцев. – ред.) месте могли бы быть мы", – пояснила она.

Бербок признала, что в Германии, как и сейчас во всем мире, наблюдается высокая инфляция, а немецкая экономика, к тому же, была крайне зависима от российской нефти и газа.

"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. И вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", – подытожила глава МИД.

  • 15 сентября стало известно, что министерша внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за целесообразность продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока идет эта ужасная война".
  • 17 сентября Бербок призвала к фундаментальным реформам ООН. Она упомянула о необходимости внесения изменений в работу и формирование Совета Безопасности ООН.
Германия
помощь Украине
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