Бербок: война имеет ужасные последствия для всего мира, следующие дни будут решающими для мира
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя войну в Украине, заявила, что следующие дни станут решающими для мира во всем мире
Об этом она сказала на пресс-конференции с филиппинским коллегой Энрике Маналоу Берлини, передает Укринформ .
"Следующие дни будут решающими не только из-за Украины, но решающими для мира во всем мире", - заявила Бербок.
Она назвала следующую неделю в Нью-Йорке такой, которая "подведет итоги прошлого года". Глава МИД Германии напомнила, что мир осудил российскую агрессию почти единогласным голосованием за резолюцию Генассамблеи ООН в марте прошлого года. Тогда было определенное количество воздержавшихся стран и меньшинство поддержавших РФ. По оценке Бербок, первые продолжали воздерживаться на других голосованиях не потому, что они не осуждают войну, не потому, что не поддерживают Хартию ООН, "а потому, что они находятся в сильной зависимости от России".
"Эта война имеет ужасные последствия для всего мира. Поэтому именно в эти дни в Нью-Йорке весь мир будет апеллировать к президенту Путину с призывом прекратить войну и вывести войска, а также позаботиться о восстановлении мира", - подчеркнула дипломат.
- Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, отправить их Украине.
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