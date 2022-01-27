Бербок: вопрос вступления Украины в НАТО не актуален, об этом знают и в России

Об этом Бербок сказала в интервью изданию WAZ.

"Как я уже говорила, все, включая Россию, знают, что это (членство Украины в НАТО, - ред.) сейчас не стоит в повестке дня", - сказала Бербок.

Она отметила, что обсуждала этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По ее словам, в настоящее время расширение НАТО на восток не происходит вообще. А главный вопрос, который стоит для Украины сегодня, по мнению Бербок, это решение вооруженного конфликта на Востоке Украины.

"Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие годы из-за конфликта на Донбассе люди были разлучены со своими семьями. Речь об этом, а не о неизбежном вступлении в НАТО", - заявила Бербок.

Министр подчеркнула, что вместо вступления в Альянс сейчас стоит обсуждать выполнение Минских договоренностей, чтобы вернуть людям мир и безопасность.

Напомним, 27 января Бербок заявила, что Берлин работает над пакетом ужесточенных санкций против Москвы в случае вторжения в Украину, включающих ограничение работы газопровода "Северный поток - 2".

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