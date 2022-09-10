Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

"То, что я здесь вижу, более чем ужасно. Очевидно, что здесь специально закладывали не только противотанковые, но и противопехотные мины", - отметила Бербок.

Ей сообщили, что после ухода российских войск из-под Киева "мины были обнаружены даже в детских игрушках в частных квартирах, которые, очевидно, не имели другой цели, кроме убийства невинных людей, даже детей". Бербок пообещала дальнейшую помощь с разминированием.

В Большой Дымерке Германия уже поддерживает гражданский проект по разминированию. Федеральное правительство выделило в общей сложности шесть миллионов евро на обезвреживание взрывоопасных боеприпасов неправительственной организации Halo. По данным федерального министерства иностранных дел, до конца года планируется увеличение еще на миллион евро. На этой неделе Министр обороны Кристине Ламбрехт также объявила, что украинские военные будут учиться разминированию в Германии.

10 сентября глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. По ее словам, этой поездкой она хотела показать поддержку Германии. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно – снабжением оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой", - заявила глава МИД.