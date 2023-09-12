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Бербок стремится усилить трансатлантический альянс с США из-за вызовов Китая

12 сентября, 2023 вторник
13:10
Мир

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет укрепить трансатлантический альянс с США в свете войны и вызовов, которые ставит Китай

Об этом информирует DER SPIEGEL .

"Большое значение трансатлантического партнерства стало понятно нам, в частности, за последние полтора года", - сказала политика перед выездом в США на более долгий визит.

Когда Европа сталкивалась с опасностью российской агрессии против Украины, одно было неизменным, сказала Бербок: "США и Европа стоят бок о бок с народом Украины".

Глава МИД Германии стремится к тому, чтобы друзья и партнеры могли доверять друг другу завтра и послезавтра, объединять усилия и продвигать дела вместе.

После визита 11 сентября в Украину глава МИД Германии летит в США.

Визит Бербок в Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла 11 сентября утром с визитом в столицу Украины в четвертый раз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Главной целью визита Анналены Бербок являются меры по обеспечению и защите снабжения электроэнергией, водой и теплом для населения на фоне вероятных российских атак по инфраструктуре.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина рассчитывает на помощь Германии в укреплении противовоздушной обороны, а именно ракет Taurus.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявила о выделении 21 миллиона долларов для того, чтобы помочь Украине подготовить энергосистему к возможным обстрелам РФ зимой.

Анналена Бербок встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент поблагодарил новый пакет оборонной помощи и вклад в усиление противовоздушной обороны Украины.

В ходе встречи они обсудили оборонное взаимодействие, защиту гражданского населения в Украине, европейскую интеграцию, а также энергетику, которая остается мишенью для российского террора.

Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку по пути в Европейский Союз, но также настояла на дальнейших усилиях по проведению реформ, например, для борьбы с коррупцией. Она заявила, что Германия будет решительно поддерживать Украину по пути в Европейский Союз.

Глава МИД Германии обсудила сотрудничество в переходе на возобновляемые источники энергии, постепенном отказе от угля, стабильной работе электросетей и энергоэффективном жилищном строительстве. Она заявила, что Чернобыльская зона может стать для Киева символом чистой и дружественной климата энергетики с зеленой электроэнергией в разгар российской агрессивной войны против Украины.

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