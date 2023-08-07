Об этом она заявила в интервью газете Bild am Sonntag.

"Сигнал с Джидды таков: жестокая война, которую ведет Россия, также затрагивает людей в Африке, Азии и Южной Америке. Потому что это имеет последствия далеко за пределами Европы: от будущего международного порядка до вопросов энергетической безопасности. Кроме того, речь идет о росте цен на зерно и глобальные продовольственные поставки, которые Россия так безжалостно ухудшила", – сказала она.

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Также Бербок высоко оценил усилия на саммите всех стран.

"Каждый миллиметр прогресса в справедливый и честный мир приносит кусочек надежды для народа Украины", - подчеркнула Бербок.

Кроме того, она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский "показал очень решительный путь для этого своей формулой мира". Министр отметила, что везде общим пониманием должен быть устав ООН.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Еспресо.TV.