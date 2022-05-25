Бербок: Россия не оставила Финляндии и Швеции другого выбора, как вступить в НАТО

Об этом она сказала во время брифинга.

"В Балтийском регионе, где мы десятилетиями полагались на диалог с Россией и региональное сотрудничество, сейчас наступил поворотный момент в политике безопасности. Никогда не планировалось, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, но Россия не оставила им иного выбора", - подчеркнула Бербок.

По ее словам, Швеция и Финляндия являются "настоящим достоянием Альянса" и Германия сделает все возможное, чтобы поддержать на этом пути своих партнеров.

"После десятилетий очень тесного сотрудничества этот трогательный исторический шаг также означает, что Северная Европа растет вместе с точки зрения политики безопасности", – добавила Бербок.

13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. 14 мая советник Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию вступления в НАТО Швеции и Финляндии: "Мы не закрываем дверь". А 16 мая президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

16 мая в МИД России заявили, что не будут мириться с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

Впоследствии министерство иностранных дел РФ начало угрожать Финляндии из-за членства в НАТО военным ответом.

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